Ilnon se la sta passando bene e nella stagione 2020/2021 ripartirà dalla terza serie del calcio spagnolo. Nonostante l'andamento lontano dalle glorie del passato per la formazione spagnola c'è sempre una regina d'eccezione.Si tratta di, una bellissima modella che sta spopolando grazie al suo fisico e al suo generoso decolletè su tik tok. Video che diventano presto virali e un profilo seguitissimo anche su instagram per quella che pare essere la nuova stella di Spagna. Ma la passione per il calcio resiste e non perde occasione per dimostrarlo.Ecco i suoi video e le sue foto nella nostra gallery.