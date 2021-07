per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, che presenta 17 obiettivi. In particolare, questi obiettivi di sviluppo sostenibile si concentrano sulleè un programma che rappresenta, inoltre, una buona base da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in mondo sostenibile. È strutturata in cinque aree di intervento corrispondenti alle 5P dello sviluppo sostenibile: persone, pianeta, pace, partnership e prosperità.sostenibile che consenta di raggiungere gli obiettivi fissati, comunicando i risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato dall’Onu. Ciascun paese viene valutato annualmente in sede Onu attraverso l’attività dell’High Level Political Forum, il quale ha il compito di valutare i progressi, i risultati e le sfide per tutti i Paesi., ossia economia, sociale ed ecologica. Tra i 17 obiettivi stabiliti figurano quelli relativi a povertà, istruzione, uguaglianza di genere, tutela dell’ambiente, modelli di consumo e produzioni sostenibili contro i cambiamenti climatici.ad esempio mentre alcuni paesi si trovano ancora a lottare contro la fame, altri sono impegnati al contrario nella promozione di un’alimentazione sana e nella lotta contro l’obesità.Mentre in Svizzera un terzo dei generi alimentari finisce nell’immondizia, in altri paesi la maggior parte dei raccolti viene persa a causa di uno stoccaggio inadeguato.Inoltre, a differenza di alcune popolazione che faticano ad avere accesso all’energia, il consumo in altri paesi è talmente elevato che si è alla ricerca di soluzioni per diminuire i consumi e ridurre l’impatto ambientale. Sono tanti gli attori che possono condividere competenze e interessi per raggiungere questi obiettivi di sviluppo sostenibile.. È necessaria la realizzazione di progetti che combinano finanziamenti pubblici e privati. Agire insieme, quindi, per permettere a tutti una vita dignitosa.