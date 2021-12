Federico Pastorello fa il punto sul futuro di un paio di suoi nuovi assistiti: Arthur e Bernardeschi. L'agente dei due calciatori della Juventus ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Arthur fu scelto per Sarri e diciamo che ha caratteristiche, anche fisiche, che non vanno a genio con il calcio di Allegri. A Torino sono contenti di Arthur e di come è ripartito dopo l'intervento chirurgico, ma tenere in panchina un giocatore di questo livello è un peccato. E poi c'è il Mondiale: Tite, il ct del Brasile, ha detto ad Arthur che il posto glielo tiene, ma a patto che giochi. Per gennaio non escludiamo nulla: Spagna, ma anche Italia o Inghilterra".



SU BERNARDESCHI - "C'è sempre stata una chimica speciale con Federico, prima o poi doveva succedere. Oltre che un campione d'Europa, è un ragazzo con una grande profondità d’animo e gli attributi: basta pensare ai rigori calciati a Euro 2020. È un professionista top: cura alimentazione e sonno in maniera maniacale come Lukaku e Cristiano Ronaldo, con il quale infatti aveva un bel rapporto. Per il futuro abbiamo un piano d'azione chiaro. Valutiamo anche la permanenza alla Juventus, non dimentichiamoci che Federico ha voluto fortemente i bianconeri quando era alla Fiorentina e ci ha messo la faccia in prima persona. Per adesso non ci sono stati contatti con la Juve, vedremo...".