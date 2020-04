Intervenuto ai microfoni di fcinter1908.it, l'agente di Borja Valero, Alejandro Camano, ha parlato del suo assistito.



La possibile ripresa del campionato può influire sul futuro di Borja o ci sono già le idee chiare su quello che succederà?

“Gli obiettivi non sono stati raggiunti. Ora c’è molta incertezza sul futuro, vedremo cosa succederà”.



Borja ha dichiarato di essere stato vicino a Lautaro quando l’argentino arrivò in Italia. Sai se gli ha consigliato qualcosa riguardo alla trattativa col Barcellona?

“Non so se hanno parlato di questo. Borja ripete che Lautaro sta per diventare uno dei più importanti giocatori del mondo”.



Oltre all’Inter, hai avuto contatti con altre squadre per Borja per la prossima stagione?

“Io vado avanti a fare il mio lavoro, ma Borja sarà molto felice se l’Inter deciderà di rinnovare il suo contratto”.