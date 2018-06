Nelle ultime ore il nome di Bruno Fernandes è stato accostato alla Roma. L’agente del portoghese ex Sampdoria e Udinese, Miguel Pinho, ha confermato l’interesse dei giallorossi a laroma24.it. Queste le sue parole: "Il giocatore come sapete tutti ha rescisso con lo Sporting Lisbona. Non solo lui ma anche altri elementi. Su di lui c'è la Roma e più defilato il Milan. Penso che nei prossimi 3/4 giorni ne sapremo di più. Il giocatore sta partendo per l'Italia ma non abbiamo un appuntamento con Monchi”.