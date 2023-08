Bruno Di Napoli, procuratore dell'attaccante Walid Cheddira che lo scorso fine settimana è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli e poi è stato girato in prestito secco al Frosinone, ha dichiarato a Radio CRC: "Nel Frosinone farà la punta centrale perché Di Francesco preferisce un giocatore con le sue caratteristiche che attacchi la profondità. Cheddira aveva diverse richieste e insieme alla proprietà lo abbiamo messo nelle condizioni migliori per far sì che iniziasse questa nuova esperienza. Frosinone è una piazza importante con un direttore che ha fatto calcio e ci ha sempre visto lungo. È giusto che i ragazzi vadano sempre dove li vogliono. Cercherà di meritarsi il Napoli".