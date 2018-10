Libero di firmare con una nuova squadra. Antonio Conte non è legato al Chelsea in nessun modo, lo ha confermato il fratello-agente Daniele a La Gazzetta dello Sport: “Non ci sono stati contatti né con il Real Madrid né con il Milan. Antonio in questi giorni è in vacanza in Egitto ed io non ho ricevuto chiamate importanti. Tengo a precisare, a questo proposito, che sono il suo unico rappresentante. - sono le parole a La Gazzetta dello Sport - Allo stesso modo preciso che mio fratello non ha più vincoli con il Chelsea dopo il licenziamento di luglio. Ora aspettiamo l’esito della causa: gli avvocati sono al lavoro”