Il grande colpo estivo della Regina, German Denis, ci ha messo un po' a carburare, ma piano piano è cresciuto in condizione e ha mostrato di essere ancora capace di fare la differenza. Intervistato da Tuttoc.com l’agente dell’argentino Lorenzo De Santis ha parlato così dell’impatto dell’ex di Napoli e Atalanta con la maglia granata: “L'ambiente lo ha accolto alla grande. German ha firmato un biennale per essere protagonista ed è un punto di riferimento per i compagni calandosi con grande voglia ed umiltà. Vuole vincere la Serie C quest'anno e far sognare la città anche l'anno prossimo”.