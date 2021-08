L'addio al Barcellona da parte di Lionel Messi e il conseguente matrimonio con il Paris Saint-Germain ha scosso il mondo del calcio. E non certa in maniera positiva.



Molti in questi giorni si sono scagliati contro la decisione del fenomeno argentino di accettare la proposta del club francese e allo stesso tempo puntano il dito contro regole di ingaggio che non sembrano avere un'uniformità.



Tra chi critica quello che rischia di essere ricordato come il trasferimento più clamoroso di sempre anche molti addetti ai lavori. Tra questi l'agente FIFA Alessio Sundas: "Francamente non capisco perché Messi abbia fatto questa scelta - spiega ai nostri microfoni il procuratore toscano - da un giocatore come lui che ha vinto tantissimo e guadagnato abbastanza sarebbe stato bello attenersi una decisione differente. Capisco che il calcio non sia più quello di una volta ma credo che se Leo avesse deciso di sposare il progetto di una squadra meno blasonata accettando anche meno soldi ma avendo la possibilità di portarla ad altissimi livelli sarebbe stata una gran bella favola che lo avrebbe consacrato davvero nel mito, più di quanto non lo sia già. Invece, come accade sempre più spesso, alla fine anche in questo caso hanno vinto la bramosia di soldi e di successo. Peccato".