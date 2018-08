Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: ”Hamsik promosso a pieni voti, cosa molto importante. Napoli è andato via da Roma con una vittoria, ovvio che Marek deve migliorare. Sta facendo questo ruolo da un mese e mezzo. Bisogna fare come Federer, non smettere mai di migliorarsi. Marek è contento, nessuno tra i tifosi si aspettava la vittoria ieri. Marek non è al top fisicamente, come tutti. Deve arrivare verso fine settembre per essere al 100%. Il cambio al 70' gli fa bene con il caldo di questi giorni. Questa intuizione di Ancelotti è una prova, fino ad ora è stata quasi perfetta".