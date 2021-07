Manuel Sierra, agente del 19enne Piero Hincapiè, difensore centrale del Talleres e dell'Ecuador, ha parlato a CalcioNapoli24 del suo assistito:



Si è parlato anche di una offerta degli azzurri



"Non c’è stata nessuna offerta"



La notizia dell’interesse del Napoli è giunta anche alle vostre orecchie?



"Si, ma qui in Ecuador pubblicano anche quello di cui i tifosi parlano nei bar"



A Piero piacerebbe l’idea?



"Certo, il Napoli è un grande club. Gli piacerebbe giocare in una squadra di questo calibro, ma purtroppo al momento non c’è nulla"



Piero vorrebbe rimanere in Argentina o fare il grande salto in Europa?



"È probabile che possa partire, ma non posso dire altro"