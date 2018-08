Samuele Sopranzi, procuratore di Roberto Inglese, è intervenuto a Radio Crc: "A Napoli è stato benissimo, hanno cercato di trattenerlo, lo hanno tutti trattato molto bene, ma lui voleva fare un altro anno da titolare per confermarsi in doppia cifra per poi tornare a Napoli e giocarsi le sue carte. L’ho sentito dopo il gol ieri, era contento, lui si impegna sempre, lotta per la squadra, è stata una bella domenica, il Napoli ha vinto, Inglese ha segnato, una giornata perfetta. A Parma logico che hai meno palle gol, ma la decisione è stata presa, siamo tutti contenti, speriamo l’anno prossimo di giocare con la maglia azzurra. Roberto è rimasto nel cuore del gruppo azzurro, Giuntoli lo ha trattato benissimo, il ritiro è stata un'esperienza meravigliosa. Ora speriamo che continui così, sarebbe una soddisfazione anche per il Napoli, è un patrimonio azzurro che si valorizza".