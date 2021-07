Joao Santos, agente di Jorginho, è stato intervistato dal portale TransferMarketWeb.com: "Sono molto contento, è entrato nella storia del calcio italiano, nessuno era mai diventato campione d'Europa sia di club che con la nazionale allo stesso tempo. Penso capirà da oggi di aver vinto... Quello di ieri è il rigore sbagliato più bello. Alla fine ci ha pensato comunque Donnarumma".



Quale la sua miglior partita?

"Per me contro la Spagna, che ha regalato il miglior calcio del torneo. Lì è stato fondamentale per evitare che gli avversari segnassero due o tre gol".



Chiuso il cerchio?

"Il suo obiettivo è il Mondiale in Qatar, questo era solo un aperitivo. È nato in Brasile ma il suo sangue è italiano".



Ventura disse che non sapeva dove metterlo.

"C'è anche del suo merito, lo convocava comunque nell'Italia. Bravo Mancini a costruire questa nazionale che sarà al top ancora per molti anni".



Al Pallone d'Oro ci pensa?

"Il primo obiettivo è entrare tra i 30 candidati. Se accadrà, proverà a giocarsela".



Futuro al Chelsea?

"Quest'anno penso di sì".