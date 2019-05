Matteo Materazzi, agente dell'esterno del Foggia Oliver Kragl, ha parlato in un'intervista ai microfoni di TMW: "Dispiace che nessuno sia intervenuto per rendere la Serie B un campionato bello ed equilibrato, tante dinamiche lasciano una sensazione poco bella. Già con il torneo a 19 squadre si è falsata la competizione. Capisco e condivido il pensiero di Foschi, che dice che quest’anno il Palermo è stato corretto. Si va a penalizzare non solo una società, ma una città che farebbe bene a tutto il sistema se si trovasse in Serie A. Per Kragl dovremo sederci al tavolo col Foggia, discutere e capire: non credo che il club possa onorare il suo ingaggio in Serie C."