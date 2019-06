Ariel Krasouski, agente del terzino del Milan Diego Laxalt, ha parlato ai microfoni di Milanews per ribadire la posizione del proprio assistito, cercato da diversi club, per la prossima stagione: "Diego vuole restare al Milan. Nell'anno passato è stato molto bene nel Milan e vuole restare per giocarsi le sue chance. Ora bisogna vedere quali siano le idee di Giampaolo e del club, ma se fosse per Diego lui vorrebbe restare in rossonero".