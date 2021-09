Max Hagmayr, agente dI Valentino Lazaro, ha parlato a FcInterNews, raccontando tutti i retroscena relativi al passaggio del suo assistito dall'Inter al Benfica:



Quanto è stata difficile questa trattativa? “Non è stata facile, c’erano altri due club interessati al giocatore più il Borussia Dortmund. Dovevamo e volevamo prendere la decisione migliore per Tino: lui voleva giocare, meglio in una squadra che partecipa alla Champions League, per dimostrare di nuovo le sue qualità. Direi che il Benfica è una scelta più che azzeccata”.



Ad inizio estate Tino voleva restare all’Inter. Poi cosa è successo?

“Quando abbiamo firmato per i nerazzurri eravamo convinti potesse fare molto bene a Milano. Poi, dopo soli sei mesi è andato via in prestito, come l’annata seguente. Nella sua testa esiste la convinzione di essere un giocatore da Inter”.



Cosa le ha detto l’Inter a luglio?

“Lasciamo da parte il passato e guardiamo il presente. Adesso tutto dipende da come Tino giocherà col Benfica”.



Beh, però si può solo dire che la decisione di prestare Lazaro sia della dirigenza e non Inzaghi?

“Diciamo che dovrebbe essere così”.



La formula del trasferimento cosa prevede?

“È un prestito secco di un anno, senza obbligo e diritto”.