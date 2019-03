Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto ai microfoni di Calcionapoli24 Live: "Critiche ricevute dopo la Juve? Ci vogliono un paio di giorni per metabolizzare. Purtroppo è successo in questa gara importante, simbolica. Ma ora è pronto.



Ho parlato con Kevin: era deluso, sapeva di aver commesso un errore in una gara importante. Ha messo la squadra in difficoltà e fatto espellere Meret indirettamente. Però lui ha carattere, ha la forza per reagire.



Futuro? C’erano già prima del Napoli degli attestati di stima. Non è giovane, era già conosciuto. Adesso che è al Napoli lo hanno visto tutti i club. Ma sta bene a Napoli.



Nazionale? Ovvio che ci spera, e penso che in futuro possa arrivare una convocazione"