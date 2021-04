Torna a parlareprocuratore fra gli altri di Borja Mayoral. All'indomani del gol decisivo dell'attaccante spagnolo contro il Bologna e dopo l'indiscrezione di Calciomercato.com l'agente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, trattando anche il tema di un possibile riscatto anticipato da parte della Roma (l'accordo di prestito con il Real Madrid prevedee per 20 dopo due). Queste le sue parole: “Non so se la Roma riscatterà Borja Mayoral in anticipo,, che lo fa sentire un calciatore importante. Sono arrivati gol, assist, partecipa al gioco. È parte integrante del gruppo. Ripeto, a Roma è molto felice"