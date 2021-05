L'agente di Victor Osimhen, William D’Avila, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Victor è felice per la vittoria di ieri, si sente sempre più a suo agio in questa squadra e poi, quando fai gol, viene tutto più facile. E' orgoglioso di vestire la maglia del Napoli e ci tiene a ringraziare il club per averlo atteso tra infortunio e Covid. Sta segnando come una macchina perché gode della fiducia di tutti e l’atmosfera ottima nello spogliatoio lo sta aiutando molto. I giudizi negativi? Non gli abbiamo mai dato peso, non li abbiamo mai ascoltati. E’ normale, però, che se un giocatore viene pagato così tanto la piazza si aspetta il massimo sin da subito".



SUL FUTURO - "Il rapporto col mister è perfetto, Gattuso è un ottimo allenatore, ha sentito Galtier (allenatore del Lille, accostato al Napoli, n.d.r.) per l’anno prossimo? Non lo so, forse il mister gli avrà mandato un messaggio per fargli i complimenti, ma non per parlare del Napoli della prossima stagione. L’obiettivo di Victor è quello di vincere queste ultime tre gare di campionato perché vuole giocare la Champions col Napoli".