L'agente per l'Italia di Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha parlato a Radio Marte in merito alle prestazioni del nigeriano: "Riceve critiche ma ormai c'è questo vizio, si danno giudizi senza riflettere. Sta dimostrando che tipo di giocatore è, con le sue caratteristiche, un ragazzo generoso che gioca per la squadra. Si vede benissimo la grande intensità che mette durante le partite. La gara di ieri? Ogni partita ha una storia a sé, in base agli interpreti e alle situazioni. Il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, Spalletti ha dovuto sempre inventarsi qualcosa per poter portare a frutto un grande lavoro, ieri è stata forse la vittoria più importante del weekend calcistico. Il successo del Napoli a Verona penso che sia super, non so quante squadre possano vincere lì".



Può ancora crescere Osimhen?

"Victor è molto generoso, non si ferma o limita mai, dove può arrivare fa un passo in più. Questa qualità o ce l’hai o non la compri. È un giocatore che secondo me ha ancora un potenziale da esprimere, così come ha detto Spalletti. Mi auguro che questi continui infortuni siano finiti. Problema alla spalla? Mi sembra che un secondo dopo abbia fatto vedere che andava a mille come prima".