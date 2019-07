Manfredi Caleca, agente del centrocampista dei messicani del Monterrey Rodolfo Pizarro, ha confermato l'interesse del Milan per il suo assistito ai microfoni di ESPN: "È vero che interessa al Milan, però è ancora tutto all’inizio. Qualcosa c’è, ma non ci sono ancora stati passi concreti. Per i rossoneri non è una priorità e inoltre ci sono altre squadre europee alla finestra per Rodolfo". Il centrocampista classe '94 va in scadenza nel 2023 e viene valutato 10 milioni di euro.