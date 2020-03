Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, agente del giovane portiere Ionut Radu, ha parlato del futuro del suo assistito.



“Molti agenti hanno interesse a mettere delle voci in giro. Radu farà ritorno in nerazzurro, non ci sono altri programmi: abbiamo massima fiducia in quello che ci ha detto l’Inter, la società che lo ha lanciato“.