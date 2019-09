Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, è stato intercettato dai microfoni di Calciomercato.com durante l'ultimo giorno di mercato presso l'Hotel Sheraton di Milano, sede delle ultime ore di compravendita. Ecco le parole sul presente e sul futuro del centrale azzurro: "Rugani resta sicuramente alla Juve, la squadra che ci è andata più vicina è stata la Roma. E' saltata per motivazioni che esulano dalla tecnica. Una questione economica? Non entro nei termini.



SULLA PREMIER - "Premier? Per certi calciatori urgono le condizioni giuste. La Juventus l'hanno scorso ha rifiutato 40 milioni dal Chelsea, non ci mettiamo a fare i regali. Come il club si occupa delle trattative, io mi occupo dei contratti. Ognuno fa il sui, il calciatore e il club. Servono condizioni che vadano bene per tutti. C'è stato il festival del prestito, non è facile".



SUL MILAN - "Milan? Assolutamente no, mai stato interessato".



SU SARRI E CHIELLINI - "Ha un ottimo rapporto con Sarri, ma dispiace per Chiellini. Nel calcio non se lo merita nessuno, ma lui è proprio l'ultimo. Rugani non faceva la corsa su Chiellini, è come farla su CR7. Era il maestro dei più giovani, come Bonucci".



SULL'ESTATE DI RUGANI - "Ormai siamo abituati, è quattro anni che va avanti. Il mercato è così, ci sono cose che si ripetono ogni sessione. All'inizio ti senti più sul mercato".



SULLO ZENIT - "Era interessato, ma non facciamo nulla di improvvisato. Rimpianto Roma? C'era un'apertura, perché lo volevano. Parlo dell'aspetto tecnico, non quello economico".