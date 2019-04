A Radio Marte, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del momento del centrale bianconero: "Senza presunzione, ma non bisogna mai accontentarsi e Rugani non si accontenta. Magari giocare al Milan è più semplice, ma alla Juve ci sarà sempre concorrenza e per fare un esempio, se hai davanti Koulibaly è più difficile giocare. Rugani ha deciso di far parte di un club così grande, farai sempre fatica a trovare continuità", le sue parole riportate da TuttoNapoli.