Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato negli studi di Sportitalia della situazione del suo assistito, escludendo al momento la pista Chelsea: "C'è stato oggi un incontro programmato con Paratici, ma non si è parlato della situazione di Rugani. Abbiamo discusso di come possa migliorare il giocatore, del suo rendimento. Per la Juventus è incedibile".