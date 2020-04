L'agente di Daniele Rugani Davide Torchia ha parlato a Radio Punto Nuovo, soffermandosi sul futuro del difensore della Juventus, da poco guarito dal coronavirus: “Daniele ora sta bene, per un mese non ha avuto contatti. Ora è tornato a casa sua a Torino, dove si può allenare e sta bene”.



SUL NAPOLI – “Non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, né per quanto riguarda uno scambio né per quanto riguarda la sua cessione, ma si sa, nel calcio può succedere qualsiasi cosa. Se fatti in maniera intelligente, gli scambi tra giocatori possono aiutare l’impatto economico di un’emergenza come quella che ha scatenato il coronavirus”



SULL’IMPORTANZA DI RUGANI NELLA JUVE – “Se la Juve non ti considera all’altezza, non rimarresti tutti questi anni e Rugani è in bianconero da ormai 5 anni. Sarri l’ha chiesto sia quando era al Napoli sia quando era al Chelsea. È vero, non è un titolare inamovibile e non ha giocato tutte le partite, ma quando è approdato alla Juventus ha trovato davanti a sé i due difensori italiani più forti in circolazione. Daniele è un calciatore più concentrato sulla giocata, sulla posizione e sulla prevenzione. Ha delle buone letture, recupera tanti palloni che sembrano facili ma perché ci arriva in anticipo. Non è ancora un leader, è vero che non ha più 18 anni ma neanche 32. Spesso i difensori italiani a 24-25 anni faticavano a diventare leader, ci hanno messo un po’ per diventarlo”.