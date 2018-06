Le visite mediche di Simone Verdi e non solo. Il Napoli è super attivo sul mercato e sta facendo sul serio per Jean Seri, centrocampista ventiseienne del Nizza. Sulle sue tracce non c'è soltanto la società di De Laurentiis, ma anche Roma e Chelsea. Cosi l'agente del giocatore Franklin Mala, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, ha rivelato: "Si, siamo in contatto con il Napoli, Jean è tentato dal vestire la maglia azzurra. Gli piacerebbe tantissimo venire al Napoli. Tra l'altro Carlo Ancelotti è uno di quegli allenatori che potrebbe esaltare le sue caratteristiche".