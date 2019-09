Un nome nuovo per l’attacco del Milan. Paolo Maldini e Zvonimir Boban stanno sfogliando la margherita alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato. Anche ieri, nella sfida vinta 1-0 a San Siro contro il Brescia, la squadra di Marco Giampaolo ha mostrato difficoltà a creare azioni pericolose con le punte. Arenatasi, almeno per il momento, la trattativa per il primo obiettivo del mercato rossonero Angel Correa, il Milan ha sondato il terreno anche per Taison. Cercato anche dalla Roma, il 31enne dello Shakhtar Donetsk ha una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro col club ucraino.







IL MILAN C'È - Così Diego Dornelles, agente dell’esterno offensivo brasiliano, ha ammesso l’interesse del club rossonero al portale brasiliano GloboEsporte: “Il Milan ha avanzato una prima proposta che però non è stata accettata. Ne stiamo aspettando un’altra”. C’è stato un dialogo tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore, ma al momento il Milan non ha alcuna intenzione di spendere i 30 milioni della clausola. E lo Shakhtar per ora si è rifiutato di negoziare, anche con la Roma (che nel frattempo ha deciso di puntare su Mateus Vital del Corinthians. C'è anche il nome di Taison tra quelli sondati dal Milan, ma la trattativa è tutt'altro che facile.