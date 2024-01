Agente Terracciano: ‘Milan punto di partenza e non di arrivo’

Andrea D’Amico, agente di Filippo Terracciano, parla a Sky Sport: "Devo dire che è concentrato su questa prima fase. Per lui è un sogno sportivo che si è realizzato, è passato dalla realtà Hellas in cui era titolare nella squadra della sua città, e già quello era un sogno. Poi l'arrivare in una big come il Milan, scendere in campo davanti a 60mila spettatori...Il ragazzo però è molto quadrato, sa che no è un punto d'arrivo ma un ulteriore punto di partenza. E' come essere arrivati al primo campo base per una scalata dell'Everest. Lui ha qualità fisiche e mentali che gli permetteranno di arrivare in alto".