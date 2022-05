Pablo Betancur, agente di Lucas Torreira, ha commentato a Fiorentinanews.com il mancato riscatto da parte della società viola del suo assistito, spiegando: "Avevamo concordato un ingaggio con la Fiorentina per le stagioni a venire da 2,7 milioni netti all’anno. La Fiorentina però ora voleva abbassare sia lo stipendio che il costo del cartellino. Non abbiamo potuto accettare noi e non ha accettato neanche l’Arsenal. Ora Lucas ha un contratto con i Gunners fino al 30 giugno 2023″.