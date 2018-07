Luca Urbani, agente del nuovo acquisto in difesa dell'Atalanta, il classe '98 Marco Varnier, ha parlato del suo arrivo a Bergamo e ha effettuato un paragone illustre durante la trasmissione A-talent di Bergamo Tv, condotta da Mariachiara Rossi: "Marco mi ricorda Barzagli. Ve ne accorgerete anche voi, è un giocatore di grande prospettiva e un ragazzo meraviglioso, anche se non è facile far parte di un reparto orfano di Mattia Caldara. Parlo di Barzagli perché per doti tecniche, compostezza e serenità Marco secondo me gli assomiglia. Chiaramente il suo inserimento in un gruppo già consolidato richiederà tempo e pazienza, ma la stoffa c’è. Non dimentichiamoci che due anni fa giocava nella Berretti del Cittadella. Comunque l’ho già preparato all’impatto con questa piazza: sono di Terni, dalle mie parti sappiamo tutto dell’Atalanta e la amiamo".