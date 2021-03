Tra ritorno in campo, finale di stagione e futuro. Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo le tanti voci di mercato sul cileno degli ultimi giorni: “Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all’Inter. Ora vuole lo Scudetto, l’anno prossimo la Champions. A breve tornerà in campo”. Al momento, infatti, Vidal sta recuperando dopo ​l'intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro del 12 marzo. L'Inter lo aspetta, proverà a tornare già alla ripresa del campionato con Bologna o Sassuolo, ma è più probabile che rientri per una delle gare successive Cagliari o Napoli. Dipenderà tutto dalle risposte del ginocchio, quando riprenderà a lavorare sul campo a pieno regime.