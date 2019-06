Due gol in tre partite con la sua Colombia per Duvan Zapata in Coppa America. L’attaccante dell’Atalanta vive un momento d’oro, come confermato anche dal suo procuratore, Fernando Villarreal, a calcionapoli1926.it: “In Coppa America vuole consolidare il suo anno strepitoso e continuare a segnare per aiutare la Colombia. Affinità tra lui e James Rodriguez? Devo dire che con certi calciatori è molto più facile trovare affinità e giocarci insieme. Vedere James e Duvan insieme al Napoli? Finché il Napoli non vende qualche calciatore, dubito che possa acquistare certi profili. Ancora tutto fermo col Napoli? Sì, confermo. Non ci sono stati ancora contatti tra i due club che io sappia, non si è mosso nulla rispetto all'ultima volta. Offerte da top club europei e italiani per Duvan? A questa domanda preferisco non rispondere, vedremo cosa succede".