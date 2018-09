La Juventus ha espugnato lo Stadio Tardini nella serata di ieri, grazie ai gol di Mario Mandzukic e Blaise Matuidi. Una vittoria sofferta, che ha sancito la terza vittoria stagionale in altrettante partite giocate dai bianconeri. In un contesto ambientale in apparenza tranquillo. L'atmosfera, però, si è surriscaldata al di fuori dell'impianto. Tanto che un pullman con un gruppo di tifosi bianconeri è stato aggredito, con lancio di pietre e assalti con tanto di cinghie e cinture (le FOTO ESCLUSIVE in gallery).



LA DINAMICA - Il racconto, in esclusiva per ilBiancoNero.com e Calciomercato.com, arriva direttamente da una tifosa presente sul pullman: "Appena usciti dalla zona riservata ai bus davanti al settore ospiti, mi sembra fosse la prima rotonda, abbiamo dovuto rallentare e sono arrivati in 20 o poco più a cercare di assaltare il pullman. Naturalmente erano tutti coperti con i cappucci delle felpe e le sciarpe sul viso". Poi, l'attacco: "Uno di loro ha preso un sasso in mezzo alla rotonda, uno di quei sassi bianchi, e l'ha tirato verso il nostro pullman colpendo la prima vetrata a sinistra, quella subito dopo il conducente. Poi sono arrivati altri poliziotti e questi ragazzi si sono dati alla fuga. Alcuni sono stati fermati". Subito dopo, per fortuna, la fine dell'incubo: "Noi abbiamo proseguito scortati fino all'autostrada, ci siamo fermati al casello e chiamato la.polizia per segnalare l'accaduto e fare denuncia". Sebbene la dinamica sembri chiara, non è stato chiarito se gli aggressori fossero o meno tifosi del Parma. Un episodio, in ogni caso, che resta gravissimo e senza giustificazioni. Fortunatamente, tutto si è risolto con un grande spavento e un vetro rotto, senza che alcun supporter della Juventus sia rimasto ferito.