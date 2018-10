Filippo Lombardi, il tifoso della Roma finito a processo per il grave ferimento del supporter del Liverpool Sean Cox in occasione del match di Champions League dello scorso aprile, è stato prosciolto da dall'accusa di lesioni gravi dalla corte di Liverpool. Il verdetto, inizialmente previsto per la giornata di ieri, è arrivato dopo 9 ore di consultazioni da parte della giuria e ha portato a un pronunciamento che era atteso, alla luce dell'arresto e rinvio a giudizio nelle scorse settimane di un romano di 30 anni nella Capitale, di cui non sono state rese note le generalità ma che viene considerato coinvolto nell'aggressione a Cox (che ha subito danni cerebrali permanenti) e per il quale presto potrebbe arrivare la richiesta di estradizione da parte della polizia inglese. Lombardi è stato comunque condannato a 3 anni di reclusione per "disordini violenti".