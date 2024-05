Aggressione ai calciatori del Crotone ad aprile: Digos denuncia 7 ultras

La Divisione investigazioni generali e operazioni speciali ha denunciato sette ultras del Crotone per l'aggressione ad alcuni calciatori rossoblu avvenuta lo scorso 8 aprile, come riportato dalla Gazzetta del Sud. Quel pomeriggio otto tesserati degli Squali si trovavano in spiaggia, alcuni con le rispettive famiglie: il gruppo di tifosi ha lanciato sassi, minacciato e usato mazze per percuoterli, facendo allontanare sportivi e relative famiglie dalla spiaggia. Le vittime non hanno presentato denunce formali, ma è intervenuta la Digos dopo le investigazioni del caso.