Aggressione alta, sacrificio e pressing: Atalanta, così batti l’Inter! Parola di Arrigo Sacchi

Cresce l’attesa per il super match tra Atalanta e Inter che, stasera, al Gewiss, si giocheranno una porzione di Scudetto. Arrigo Sacchi ha letto la gara e i suoi temi tattici per Gazzetta.it. Queste le impressioni dell’ex allenatore di Milan e Nazionale.“Mancano dieci gare, a questo punto tutte le sfide sono decisive. Se perdi punti, è poi difficile recuperarli anche perché è probabile che subentri qualche problema psicologico. Quindi dico che, dopo questo scontro, non si assegnerà il titolo, però si avranno le idee più chiare su chi potrà vincere, tenendo in considerazione anche quello che farà il Napoli a Venezia".

“Che non si snaturino, che giochino come hanno sempre fatto, senza particolari tatticismi e senza timori. Sono due squadre coraggiose, e il pubblico le ammira per questa qualità: attaccano, lottano, pressano, sono sempre aggressive. Fanno un calcio che mi piace, e hanno ancora notevoli margini di miglioramento. Se dico che ci sarà spettacolo, da una parte e dall’altra, credo di non andare lontano dalla verità".“L’Atalanta, in fase difensiva, gioca uomo contro uomo a tutto campo. Marcano, pressano, aggrediscono. Sono fantastici per qualità atletiche. A Torino, contro la Juve, hanno avuto il dominio del gioco proprio grazie a questa esuberanza fisica. Ti vengono addosso, i ragazzi di Gasperini, e non ti concedono un centimetro di spazio. In queste condizioni è difficile per chiunque poter pensare a una soluzione che non sia buttare via il pallone... Penso che anche contro l’Inter si comporteranno in questo modo. Gasperini è un maestro, avrà studiato ogni mossa. Credo che la chiave possa essere l’aggressione in zona avanzata, in modo da non concedere agli avversari il palleggio dal basso. I tre attaccanti dell’Atalanta dovranno dimostrare un notevole spirito di sacrificio, coprire, aiutare, rientrare per offrirsi ai disimpegni dei centrocampisti. Ma De Ketelaere, Retegui e Lookman, se Gasp sceglierà questi tre, sanno bene quello che devono fare".

“I nerazzurri sono cresciuti parecchio nell’ultimo periodo. In fase difensiva vantano esperienza, muscoli e centimetri. A volte forse dovrebbero arretrare meno e pressare in zona più offensiva, ma questo è un dettaglio. Mi aspetto grande lotta sulle fasce, che sono sfruttate da entrambe. E poi, in mezzo, la coppia Ederson-De Roon cercherà di bloccare le mezzali interiste, bravissime negli inserimenti e nella gestione della manovra. La squadra di Inzaghi mi piace perché sembra una fisarmonica: si apre e si chiude, si allunga e si accorcia rimanendo sempre con le distanze giuste tra i reparti. Lautaro e Thuram dovranno muoversi, cosa che non sempre vedo fare agli attaccanti delle squadre italiane. Se stai fermo, sei un obiettivo più facile da fermare... Lautaro e Thuram sono una coppia moderna: si integrano perfettamente e, soprattutto, giocano con la squadra e per la squadra. Dialogano moltissimo con i centrocampisti e con gli esterni, e questo aspetto può creare qualche disturbo alla retroguardia di Gasp".

“Impossibile, è una sfida apertissima. L’Atalanta, che è un modello per tutti i club italiani, ha una città intera che la spinge e questo può risultare determinante. L’Inter ha l’esperienza e la storia: non sono cose da poco".