Alla vigilia dell'inizio del processo all'ultrà della Roma accusato dell'aggressione ai danni di Sean Cox, la moglie del tifoso irlandese del Liverpool ha rivelato che suo marito è rimasto paralizzato: "Mercoledì andrò al processo, voglio vederlo in faccia. Andrò con mio figlio. Sean avrebbe fatto lo stesso per me. Sappiamo che mio marito non sarà mai più la stessa persona, ma continuiamo a lottare. Sean vede doppio, a volte triplo, non riesce a parlare ma capisce tutto. Ha la parte destra del corpo paralizzata". Domani, alla Preston Crown Court, inizia il procedimento giudiziario a carico di Filippo Lombardi, uno dei due tifosi giallorossi arrestati lo scorso aprile a Liverpool.