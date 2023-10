Hanno preoccupato non poco gli oltre 2.300 tifosi del Ferencvaros accorsi a Firenze per assistere alla sfida contro la Fiorentina. Ne ha raccontato stamani il Corriere Fiorentino spiegando come i magiari si siano aggirati per la città muniti di litri di alcolici e di fumogeni creando diversi disagi alla popolazione. Ad esempio, Elisabetta, una professoressa d’arte e guida turistica, ha denunciato intimidazioni ad alcune sue studentesse su Ponte Vecchio: “Ho penato non poco a tenere i tifosi ungheresi lontani dalle ragazze. Molti erano energumeni ubriachi e aggressivi, vagavano con alla mano bottiglie di vodka, birra, Jäegermeister...”.



INSULTI RAZZISTI - Un cameriere di origine africana, che lavora in via XXVII Aprile, ha inoltre raccontato di essere stato aggredito e raggiunto da diversi insulti razzisti, tanto da essere costretto a rifugiarsi all'interno della struttura alberghiera.