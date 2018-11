. E le nuche più molli e delicate. Per non dire delle guance, capaci di sfilacciarsi come seta.(o meglio quelli che giocano in Italia) ad avere i nasi più fragili, gli zigomi più friabili, le nuche più delicate e le guance più tenere d'Europa.Contate quante volte un calciatore di Serie A e dintorni si abbatte semi svenuto sul campo o si contorce negli spasmi di un dolore intollerabile. Gli hanno appena toccato una guancia delicata, un naso fragile, una nuca molle, uno zigomo friabile. E lui si abbatte in terra, occhio chiuso a mimare stato di incoscienza, immobilità al suolo a mimare grave e irresolubile danno fisico. Contate quante volte in Serie A e dintorni un contatto fisico, vagamente dalle parti della testa, determina l'abbattersi al suolo dolente. Come di manzo cui sia stata sparato chiodo nel cranio.e contate quante volte succede nella Liga o nella Premier o nel campionato tedesco o francese.. Quindi il campo ci dice che ossa, muscoli, scheletri e cartilagini di quelli che giocano in Italia sono più deboli e vulnerabili.No, non i genitori per il loro dna biologico. Sui campi italiani di calcio si sviene e si va in deliquio da contatto non per deficienza genetica mutuata dai genitori. La colpa dei genitori è altra. E' quella di un imprinting culturale che si stampa nella mente e non nelle ossa del calciatore made in Italy o che in Italia viene a giocare.E, se non è proprio la simulazione, di sicuro è la sceneggiata.un dolore insopportabile, che svanisce trenta secondi dopo.un colpo altrui violento e villano, sceneggiarne gli effetti. Hai visto mai che l'arbitro ci crede e ci casca?, fare qualunque cosa per fregare sia l'avversario che l'arbitro è molto apprezzato. Prima dai genitori quando giocano i loro bambini. Poi dai tifosi quando giocano i loro giocatori.Ed è stato quando Salvini l'ha detta giusta su Higuain. Non ha detto solo Higuain ha sbagliato, questo son bravi tutti.che se un Higuain fa così e gli si trovano delle attenuanti o spiegazioni al suo fare, allora qualunque ragazzino o giovanotto nelle migliaia di campetti e decine di migliaia di tornei si sentirà autorizzato ad imbruttire l'arbitro, mettergli paura, intimidirlo.non che Higuain aveva sbagliato, ha detto sarebbe stato sbagliato squalificarlo per poco. Per Higuain la squalifica Salvini la voleva lunga, molto lunga. Infatti hanno dato a Higuain due giornate di squalifica. E il Milan ha fatto anche ricorso!re. La simulazione, la sceneggiata, il dar sulla voce all'arbitro nemico. Son cose di famiglia. Adesso sta a vedere che arriva un estraneo a dirmi che non mi posso buttar per terra tramortito se quello con due dita mi ha sfiorato il naso...sta a vedere che arriva qualcuno da fuori a impormi davvero di mancare all'obbligo di mandare a quel paese l'arbitro quando mi fischia contro.... Già, per molti è uffa la Nazionale che ci interrompe il campionato. Perché la Nazionale sempre più semina e raccoglie indifferenza?Nella classifica delle Nazionali l'Italia è.... diciottesima, diciannovesima, ventesima? Più o meno in una zona tra il Parma e il Cagliari oggi in classifica Serie A. Con tutto il rispetto e la passione per il Parma e il Cagliari, quanti sono i loro tifosi? Uffa, la Nazionale: eccolo, forse, un semplice perché.