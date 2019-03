Cagliari-Fiorentina 2-1



Cragno 6,5: strepitoso su Mirallas in chiusura di primo tempo, non può nulla sul gran gol di Chiesa.



Cacciatore 7: ottimo in copertura e propositivo nella metà campo avversaria. Fantastico l'assist per la zampata vincente di Joao Pedro. Esordio in rossoblù da incorniciare.



(Dal 28' s.t. Padoin SV)



Ceppitelli 6,5: disinnesca Muriel in scioltezza, chiude i giochi con una bellissima incornata.



Pisacane 7: sempre puntuale nelle chiusure, dalle sue parti non passa neanche il vento. Muro.



Lykogiannis 6,5: tiene a bada Chiesa senza troppi patemi, aiutato anche dai raddoppi di Pisacane. E' sua la punizione al bacio che porta a raddoppio di Ceppitelli.



Faragò 6: partita di sacrificio. Corre da una parte all'altra del campo, disturbando costantemente la manovra viola. Cigarini 6,5: alza e abbassa i ritmi di gioco a suo piacimento. Poi una magia da centrocampo (gol annullato) che avrebbe fatto crollare la Saredegna Arena.



Ionita 6: è sempre il primo ad alzare il pressing, prestazione solida e di carattere.



Barella 7: fa letteralmente ammattire la mediana di Pioli. Un trattore in fase di interdizione, i suoi strappi palla al piede sono inarrestabili. Prova sontuosa.



(Dal 35' s.t. Deiola SV)



Joao Pedro 7: primo tempo senza lampi, nella ripresa si inventa la fiammata che indirizza il match. Solo la traversa gli nega la gioia della doppietta.



(Dal 38' s.t. Thereau SV)



Pavoletti 6,5: non timbra il tabellino, ma il suo lavoro sporco è prezioso come al solito.





All. Maran 7: terza vittoria di fila tra le mura amiche e salvezza in cassaforte. Il Cagliari annienta la Fiorentina con una partita senza sbavature, fatta eccezione per la parte finale della gara quando i rossoblù hanno staccato comprensibilmente la spina dopo il 2-0.