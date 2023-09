Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, parla a Radio Punto Nuovo: "De Laurentiis ha detto di avere una lista di 40 allenatori, in questa lista ci sarà stato anche lui (ride ndr)... Per il resto non abbiamo mai avuto contatti, non c'è stato alcun contatto. Ora bisogna avere rispetto per il lavoro di Garcia, che sta avendo qualche difficoltà più che comprensibile. Arrivare dopo Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno. Thiago è felice al Bologna, anche nelle ultime conferenze lo ha ribadito pubblicamente”.