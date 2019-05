"Ancora una volta (era già accaduto proprio lo scorso anno) il calendario riserva una coincidenza importante: infatti, nel giorno della festa, in programma all’Allianz Stadium dopo Juve-Atalanta, per la conquista dello Scudetto numero 37, si celebra anche il nono anniversario della Presidenza di Andrea Agnelli. Una Presidenza, iniziata il 19 maggio del 2010, che senza dubbio passerà alla storia come una delle più straordinarie dell’intera epopea bianconera. Andrea Agnelli prese le redini della Juventus in un momento complicato per il Club, che ambiva a ritornare dove era sempre stato: in vetta".



Questo il comunicato con cui la Juve ha celebrato, sul proprio sito ufficiale, il Presidente Andrea Agnelli, che prosegue: "E così è stato, come anche la festa di questa sera conferma: gli 8 Scudetti consecutivi, insieme alle quattro Coppe Italia, e alle altrettante Supercoppe, l’ultima delle quali alzata al cielo pochi mesi fa a Gedda, raccontano di una Juve tornata a essere la squadra da battere, in campo. E un modello di riferimento, fuori: dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium, alla nuova Sede Sociale e il nuovo JTC Continassa, al coraggio di presentare al mondo, nel 2017, un nuovo logo. Questo è quanto è accaduto, nel recente passato, ma ciò che conta maggiormente è che, come spesso ricorda proprio il Presidente, la Juventus ambisce a essere sempre all’avanguardia e a guardare in una sola direzione: il futuro".