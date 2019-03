Andrea Agnelli, presidente della Juventus e numero uno dell'ECA, parla dall'Assemblea Generale, dei programmi futuri del calcio europeo: "La priorità deve essere per tutte le parti interessate l'impegnarsi in una valutazione dettagliata di come il paesaggio del calcio internazionale potrebbe evolvere post-2024. La decisione della FIFA di rinnovare la Coppa del Mondo per Club nel 2021 è una di quelle ECA che non può sostenere. Abbiamo aperto al processo di sviluppo per avere una nuova visione per il futuro delle competizioni UEFA per Club. Questo è l'inizio di un viaggio che vedrà il coinvolgimento di tutte le parti interessate. I rischi imprenditoriali di qualsiasi decisione presa nel calcio professionistico sono solo da un lato, il lato dei club. La nostra parte".



SUPER CHAMPIONS - "Siamo il fulcro del calcio mondiale e dobbiamo guidare il cambiamento. Ci sarà la nuova Super-Champions in cooperazione con l'UEFA. Siamo contrari al nuovo Mondiale per Club a 24 squadre e chiediamo meno finestre per le nazionali".