. Un amore che si è trasformato per diventare, se non odio, almeno insopportazione., dopo due settimi posti e dopo che il tecnico scelto da Marotta, Gigi Delneri, aveva fallito. Arrivarono tre scudetti a suon di record, quelli della rinascita bianconera, ma anche una scarso rendimento in Europa.. Una frase mai digerita da Agnelli e che mai è stata perdonata a Conte. E poi nel luglio del 2014 dalle frasi si passò al durissimo confronto che portò alle improvvise e clamorose dimissioni di Conte, sostituito in fretta e furia da Massimiliano Allegri, che continuò e migliorò il ciclo vincente., che è sfociato nel clamoroso scambio di invettive di ieri sera, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Juve e Inter., dal " C’è sempre la Juventus di mezzo, mi remano contro ", pronunciata dal Conte ct della Nazionale, fino ai rumors che periodicamente hanno. In particolare, si fa riferimento al momento in cui il club torinese,, decise di intraprendere un nuovo percorso. Si parlò allora di un interesse per Conte, il quale aveva sì un pre accordo con l'Inter, accordo che però, di fronte a una chiamata da Torino, sarebbe stato disposto a stracciare. In realtà, in quel periodo, la parte della dirigenza bianconera - Paratici e Nedved - che avrebbe assecondato il ritorno di Conte, si trovò di fronte al, quello di non aver mai creduto che la Juve potesse crescere così tanto in questi anni, fino a potersi permettere uno dei due giocatori più forti del mondo. E così la Juve scelse Maurizio Sarri.. I rumors riferiscono addirittura di un Conte che mandaper informarsi sul futuro di Sarri e della panchina bianconera. Ma anche in questo caso,questa ipotesi e decide in prima persona di scegliere Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Nel corso della stagione poi Conte non perde occasione, in conferenza, di citare la Juve come esempio di organizzazione e di spirito vincente, da emulare. Ma