Abbiamo ascoltato fior di moralistiSi è detto che sono stati un esempio pessimo e si è titolato che dovrebbero vergognarsi; nessuna attenuante è stata loro concessa per il fatto che l’episodio sia avvenuto nella concitazione di una partita tiratissima, in campo, dove situazioni del genere sono abbastanza frequenti a ogni latitudine e a tutte le età.a, ma di quelli un po’ vili, che provocano,, si mostrano il dito medio, e poi si rifugiano ciascuno in casa propria., insomma. Se pensiamo che uno,, è allenatore di un club storico come l’Inter e l’altro,, è addirittura presidente di una società altrettanto grande qual è la Juve, il quadro diventa particolarmente sconfortante.. Stessi contenuti sgarbati, ma situazioni e ruoli completamente differenti. Solo che stavolta, chissà perché,. Nessuno, o quasi, si scandalizza. Nessuno, senza quasi, chiede che Agnelli e Conte vengano puniti severamente. E nessuno pretende che, quanto meno, chiedano scusa per l’ignobile spettacolo che hanno offerto. Perché?, in aggiunta stranieri, che con due grandi personaggi in giacca e cravatta del nostro calcio (e Agnelli non solo del calcio).@steagresti