. In quell'occasione, nella doppia veste di presidente della Juventus e dell'European Club Association (ECA), ha effettuato un intervento che conteneva le linee d'un vasto programma di riforme del calcio internazionale.. Il tutto accompagnato dalla scontata retorica della razza padrona, con tanto di richiamo al “noi che produciamo la ricchezza mentre altri comandano senza rischiare nulla”.I diversi punti toccati convergono versoche tenga al centro le esigenze delle società calcistiche e restringa ulteriormente lo spazio dedicato alle nazionali. Secondo Agnelli, il motivo primario di questa nuova scansione sarebbe quello diNessuno dalla platea si è alzato per dirgli che anche sottoporli a tournée intercontinentali durante le settimane della preparazione estiva possa essere usurante per i calciatori, e che con queste scelte l'attività delle nazionali c'entri nulla., e dunque Agnelli ha continuato a illustrare le misure la cui realizzazione è di sommo interesse per i club dell'élite europea.Nel farlo,colui che nel precedente articolo abbiamo indicato come il il commissioner in pectore della Superlega prossima ventura:presidente della Liga spagnola (). Il passaggio si è registrato quando Andrea Agnelli ha fatto cenno alle polemiche generate in Spagna dal piano di far giocare negli Usa, il 19 gennaio 2019, la gara di campionato fra Girona e Barcellona.e che anzi auspica venga adottata anche per partite del campionato italiano. Ha aggiunto che “Tebas ha lavorato bene”, e questa frase suona come un'investitura ufficiale.Ma la parte più importante dell'intervento tenuto dal presidente juventino è quella dedicata a due temi che soltanto in apparenza sono separati:Quest'ultimo tema era stato già annunciato nel corso dell'assemblea generale annuale dell'ECA tenuta il 10 e 11 settembre a Spalato, e si era presentato da subito come l'ennesimo strumento usato daIn apparenza, la pressione per organizzare una terza coppa continentale sarebbe in contraddizione con la Superlega Europea. Che nell'idea generale dovrebbe essere qualcosa di molto simile alla lega professionistica nordamericana. Dunque un campionato chiuso, sganciato dal meccanismo promozione-retrocessione. Ne consegue che i club affiliati a tale manifestazione secedano dai rispettivi campionati nazionali, e che la stessa architettura delle competizioni europee organizzate dall'Uefa diventi cosa estranea ai loro interessi.Magari un giorno si arriverà davvero aNel senso che forse un minimo di apertura al ricambio andrà lasciato. Magari dei meccanismi soft che non mettano a repentaglio la posizione dei top club, e al tempo stesso diano il pepe ai club di seconda o terza fascia.(o intercontinentale, grazie alla partecipazione di club nordamericani e sudamericani),Una piramide delle competizioni la cui organizzazione richiederebbe un apporto dell'Uefa, dato che lo sforzo organizzativo sarebbe ben più arduo che quello di un torneo internazionale limitato all'élite.(oltreché del cosiddetto Modello Europeo), ma col serio rischio di vedere andare via quel segmento di calcio continentale che fa da locomotiva per l'intero movimento. Ma quale che sia la scelta, rimane il fatto che per l'Uefa si tratti di giocare esclusivamente sulla difensiva. Una pessima fine, per la confederazione del calcio europeo.