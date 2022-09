Di Inzaghi che in un mese ha perso 3 partite, un’enormità rispetto alle 4 dell’intero scorso campionato, parleremo presto. Ora l’urgenza è tutta per la Juventus, che invece ha perso 1 sola volta (più 2 in Champions) ma ha addirittura 1 punto in meno dell’anno scorso, quando dopo un mese aveva di fatto già perso ogni speranza di scudetto. Allora era a 11 punti dal Napoli primo, ora è a meno 7 e se non si può dire la stessa cosa è solo perché stavolta anche chi è davanti ha rallentato.Sconcerti, tra l’altro, è l’unico che gli abbia parlato a fondo e di recente, raccogliendone l’accorata testimonianza, che poi tutti abbiamo letto e commentato. Grande colpo giornalistico.che non può essere l'intero ammontare del contratto, perché a meno che Allegri decida di non allenare più, non è pensabile che resti fino al 2025 sul libro paga del club bianconero. Del suo contratto si sa: restano quasi 3 anni, a 7 milioni più 2 di bonus.Sicuramente di più. E allora, anche solo per questo la Juventus deve cambiare rotta alla sua stagione, perché certi segnali sono inequivocabili.ma se forse prima della partita era un azzardo, dopo è diventata una necessità evidente.Tutti hanno letto o saputo ciò che ha raccontato a Sconcerti, nessuno ha gradito, soprattutto quelli che dovrebbero tirare la carretta, ora che l’infermeria è piena. Di Maria è sconcertato, felice solo di andare per una decina di giorni nella sua vera squadra, l’Argentina.E poi gl’infortuni, già 11 di origine muscolare in 3 mesi di stagione. E le parole di Bonucci?Sono davvero necessari?Arrivabene è lo stesso che prima del Benfica, parlando con un tifoso chiedeva ridendo chi avrebbe pagato l’eventuale nuovo allenatore,Curioso che l’ad difenda Allegri, ricordando che il progetto che lo comprende è quadriennale e lo faccia poche settimane dopo che si è puntato su un mercato di giocatori pronti subito, almeno così si sperava.È stato inseguito e corteggiato e aspettato per 3 mesi, perché Allegri – che ha un contratto fino al 2025 – lo riteneva indispensabile per la sua Juventus.Montero oggi, Conte domani, oppure Tuchel (Zidane allenerà la Francia): inutile fare nomi adesso, non è questo il punto. Serve una scossa e serve per il bene della Juventus.Non richiesto, ma è un consiglio.@GianniVisnadi