Non c'è un solo attimo da perdere.Da valutare attentamente una rosa da rivoluzionare indipendentemente dal tecnico, mentre in giornata è già ripreso il giro di consultazioni con quegli allenatori contattati negli scorsi giorni.Quel quasi non era tanto legato al rendere conto dei suoi meriti, reali o presunti. Quanto al non voler commettere nuovamente gli errori della passata stagione:. Non a caso ha parlato a lungo di entusiasmo nel post-Lione. Solo se non fosse stato individuato un profilo capace di convincere senza alcun dubbio, sarebbe potuto anche restare (clamorosamente) Sarri al suo posto.- Intanto già questa notte è ripreso il casting che era entrato nel vivo ben prima della sfida di Champions.ma il suo ritorno equivarrebbe a un violento passo indietro, considerando come poco più di un anno fa la scelta della coppia Paratici-Nedved sia stata proprio quella di ritenere chiuso il suo ciclo al di là di eventuali cambiamenti di una rosa ormai aggrappata soltanto ai suoi campioni.Seguono aggiornamenti