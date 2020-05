L'assemblea della Lega Serie A si è espressa e ha certificato la volontà dei club di concludere la stagione. Nel corso della conferenza, riporta Tuttosport, è stata importante e dura la presa di posizione della Juventus rappresentata dal presidente Andrea Agnelli che ha chiarito la volontà netta di concludere il campionato e riprendersi ad allenarsi.



VOGLIO CONCLUDERE! - “Mi associo anche io ai complimenti e ai consensi unanimi per il lavoro del presidente Dal Pino e ne approfitto per ribadire con forza un aspetto. Voi sapete che io non sono molto mediatico e preferisco il silenzio, questo può aver alimentato errate interpretazioni sulla volontà della Juventus. Ebbene, io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni. Rispettando le indicazioni dell'Uefa e dell’Eca”.